Karl Juhkami | Mulțumesc, Gianni! 

Siinkohal on paslik meenutada Gianni talviseid sõnu, kui ta pälvis teise järjestikuse aasta treeneri autasu: „Mu endine hoolealune Madis Pärtel kirjutas, et see on niivõrd eriline, et järgmine kord ei anna me sulle enam Kristjanit, vaid juba Eesti passi – ma arvan, et see räägib enda eest.“