Võrkpall Где вы? Miks ei jõua venelased Eesti võrkpallikoondisesse? Karl Juhkami , täna, 21:35 Jaga: M

BLOKK EES? Võrkpallikoondis on peaaegu alati tuginenud eestikeelsetele eestimaalastele. Kus on venekeelsed sportlased? Foto: Martin Ahven

Eesti jalgpallikoondises oli hiljuti mängudes Valgevene ja Hollandi vastu koosseisus üheksa vene keelt emakeelena kõnelevat pallurit. Võrkpallikoondise õhku on alates taasiseseisvumisperioodist nuusutanud aga ainult kaks meest, kes õppisid kirillitsat enne ladina tähestikku. Need on Pavel Kružajev ja Dimitri Korotkov.