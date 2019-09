Kergejõustik VIDEO | Kanter vormib kettaheite maailmameistrist hoopis pallivõlurit? Ohtuleht.ee , täna, 22:00 Jaga: M

Piotr Malachowski ja Gerd Kanter. Foto: Teet Malsroos

Gerd Kanter on tuntud korvpallifänn ja tundub, et ta on sama vaimustusega nakatanud ka Poola kettaheitja Piotr Malachowski.