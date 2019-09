SKANDAAL! Mainekas ajaleht avaldas kaadrid, kus kergejõustiku MMil osalejatele süstitakse dopingut 

Väidetavalt ergutatakse Keenia tippatleete EPOga. ZDFi käsutuses on kaadrid, kus nii mees- kui ka naissportlastele otse veeni veredopingut manustatakse. Nende seas on ka nädala lõpus algaval MMil osalejaid.

ZDFi käes on ametlikud paberid, kus keelatud ainete kasutamine on lihtsalt kinni mätsitud. Näiteks on kõrgel positsioonil olev töötaja kirjutanud sportlase mänedžerile, et nii A kui ka B proov olid positiivsed. "Saame ruttu kokku ja arutame seda," avavad nad dokumendi sisu.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) suhtub probleemi tõsiselt. "Need on väga karmid süüdistused. Aga me pole naiivsed – teame, et Keenias on korruptsiooniga probleeme. Sellistel puhkudel alustame tõsiseid uuringuid," sõnas IAAFi esindaja Brett Clothier.