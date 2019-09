ÜLEVAADE | Kuhu paigutuvad latti kolistanud võrkpallurid võrdluses jalka- ja kossumeestega? 

Ühelgi Eesti neljast suurest pallimängukoondisest (jalg-, korv-, võrk- ja käsipall) pole pärast taasiseseisvumist MMile siiani asja olnud. Kõige lähemale on jõudnud korv- ja võrkpallurid, kel jäi vastavalt 1993. ja 2017. aastal puudu kõigest üks võit.

EM-finaalturniirile on jõudnud samuti vaid võrkpallurid (viiel korral) ning korvpallurid (kolmel puhul). Taasiseseisvunud Eesti pallimängualade krooniks on mõistagi kossumeeste 1993. aasta EMi kuues koht. Pärast seda on korvpalluritel näppude vahele jäänud 14. (2001) ning 20. koht (2015).