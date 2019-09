Kanteri endine treener on kindel, et järgmine õpilane võidab MM-kulla: „Keegi ei tohiks talle vastu saada!“ 

Tegelikult on Stahl juba aastaid Hafsteinssoni näpunäidete järgi toimetanud, kuid tänavu paistab aeg küps, et esimene suur tiitel võita. Stahl on reedel algava Doha MMi eel 71.86ga maailma edetabeli liider, üle 70 meetri on ta heitnud veel kahel korral.

Seni on 27aastasel atleedil näppude vahel 2017. aasta MMi ning mulluse EMi hõbedad. Doha võistluse eel on Stahl ja Hafsteinsson enesekindlad.

Islandlane lisas, et Stahli peamine eesmärk on säilitada keskendumine. Kui see õnnestub, peaks MM-kuld kindlalt tulema. "Keegi ei tohiks talle vastu saada!" kinnitas Hafsteinsson. "Aga kui Danielil pole parim päev, on Fedrick Dacres võimeline ta alistama."

Sportlane ise oli mõned päevad enne võistlust heas tujus. "Eks ma võtan juba kvalifikatsioonis maailmarekordi (74.08) sihikule," naljatas Stahl. "Tegelikult on minu esimene eesmärk kvalifikatsioonist läbi saada. Üldiselt on tunne hea, olen tugev nii tehniliselt kui ka füüsiliselt."