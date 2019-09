Rally Estonial vigastada saanud tippsõitja naaseb viimaks rooli: „Tahan võita!“ 

M-Spordi piloot sõitis küll Lõuna-Eesti teedel peetud ralli lõpuni, kuid võistluse järel leiti, et seljavigastus on üsna tõsine. Nõnda pidigi Evans vahele jätma Soome, Saksamaa ja Türgi MM-etapid.

"Tundsin seljas väikest valu, kuid võistlust pooleli ei jätnud. Suurbritanniasse jõudes selgus trauma ulatus. Arstid ütlesid, et mõistlikum oleks riske vältida ning mitte sõita, sest vigastus võinuks süveneda," avas Evans tausta Walesi ralli kodulehele antud intervjuus.

Lõpuks venis vigastuspaus 10 nädala pikkuseks. "Ma ei suuda sõnadesse panna, kui hea on tagasi olla," rõõmustas 30aastane britt. "Kõrvaltvaataja roll oli justkui õudusunenägu. Aga nüüd on see läbi ja vaatan vaid tulevikku."