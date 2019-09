Markko Märtinile rõõmu toonud MM-etapp võib aastaks kaduda, et saada uus nägu 

Kuigi sealne ralli kuulub MM-sarja juba 1991. aastast, siis pole neil tulevaks hooajaks WRCga lepingut. Üsna kindlalt on peale tulemas Jaapani ja Keenia etapid ning pole sugugi välistatud, et Kataloonial langeb seetõttu rivist.

Hispaania on aga Euroopa turul üks suuremaid tegijaid, mistõttu üritatakse võistlust tulevikus päästa. Lopezi sõnutsi tuleb selleks aga Kataloonia ralli olemust oluliselt muuta.

Nimelt on tegemist ainsa võistlusega, kus kihutatakse nii kruusal kui ka asfaldil. Tulevikus nähakse seda aga ainult asfaldietapina. Seetõttu vajavad korraldajad vaheaastat, et rajad valmis saada. Pole ka välistatud, et senise võistluspaiga Tarragona asemel liigutakse kuhugi mujale.