BEEBIBUUM! Kolmel Venemaa suusatajal jääb Jelena Välbe soovitusel hooaeg vahele 

Kolm koondislast võtsidki sõnasabast kinni, jäid rasedaks ning jätavad tuleva hooaja vahele. Lapseootel on nii olümpialt kui ka MMidelt medaleid võitnud Julia Belorukova (24), Jelena Soboleva (27) ning üks neiu, kelle nimi jäi veel saladuseks.

"Olen nende üle väga õnnelik. Ütlesin kõigile, et kasutage nüüd võimalust, sest olümpia eel pole enam aega raseduspuhkust võtta," sõna Välbe, kelle sõnutsi sünnitava Belorukova ja Soboleva tuleva aasta alguses. "Loodan, et märtsis on nad tagasi treeningutel."