Sügavas augus olnud neljakordne F1 tšempion ammutas jõudu fännide kirjadest 

"Kui palju aastaid tagasi alustasin, siis ei osanud ettegi kujutada, et nii paljudele inimestele korda võin minna. Olen viimastel nädalatel fännide toetusavaldustest meeletult lisajõudu saanud. Vormelisõit on tähtis, aga see pole kogu elu - paljud jagavad enda isiklikke asju minuga, see teeb südame soojaks."