PÕNEV! Doha MMil on kavas täiesti enneolematu ala 

Nelja - kahe nais- ja kahe meessoost -võistkonnakaaslase vahel on võrdselt jaotatud nelja staadioniringi pikkune distants. Ühesõnaga tegu on 4x400 meetri jooksuga, mis juba varasemalt kavas olnud, kuid sel korral võetakse mõõtu ka segatiimides. Seejuures lisatud ala arvelt midagi ära ei võeta, seega ei jää suured kergejõustikusõbrad mingil juhul millestki ilma.

Uut ala on olnud võimalik proovida 2017. aastast, kui see IAAFi teatejooksu MMi programmi liideti. Maailmarekordeid veel registreeritud pole, seega ehk on just Doha selleks koht, kust seda arvestust pidama hakata.