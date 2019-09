HÄDA JA VILETSUS! Mis vaevab Barcelonat?  

Arusaamatul põhjusel mängib Barcelona võõrsil kramplikult, väiksema intensiivsusega ega suuda end esimesest sekundist korralikult käima saada. Selle tõestuseks on Ramon Azeezi (Granada) 2. ja Roberto Torrese (Osasuna) 7. minuti väravad, mis on jätnud Barca kärmelt tagaajaja rolli. Kui kahe kodumatšiga on sahistatud kümme, siis nelja võõrsilmänguga (sh 0 : 0 viik Meistrite liigas Dortmundi Borussiaga) kõigest kaks korda. Kusjuures takistuseks pole osutunud vastaste meisterlikud väravavahid, vaid Barca ei suuda palle raamide vahele lüüa. Kaheksa täpset lööki nelja mängu peale on uskumatult madal näitaja.

Vigastused ründeliinis

Tänavuse hooaja algus on andnud järjekordse tõuke juttudeks, et Barcelona edu on otseses seoses Lionel Messi esitustega. Säärelihasevigastuse tõttu esimesi mänge tribüünilt vaadanud argentiinlane sekkus küll Dortmundi ja Granada vastu vahetusest, kuid pole ilmselgelt veel parimate päevade tasemel.

Kuivõrd sarnane probleem on pärssinud ka Luis Suareze mänguaega, siis ei saa trio Messi - Suarez - Antoine Griezmann vahel rääkida veel mingist ladusast kokkumängust. Laatsaretis on esimesest mängupäevast olnud ka 22aastane ääreründaja Ousmane Dembele, kelle puudumine kärbib eelkõige Barca kiirust. Kõigele lisaks pole suvine suurost Griezmann end veel täielikult leidnud, mis võib osati olla tingitud faktist, et Valverde on teda mööda ülemist kolmikut ringi solgutanud.

Staaride vigastuste tõttu on suur koormus langenud 21aastase Carles Perez Sayoli ja 16aastase imelapseks tituleeritud Anssumane Fati õlule. Mõlemad on tublid noormehed, kuid ilmselgelt mitte valmis kandvaks rolliks.

Kaitses käriseb

Kuigi Barcelona puuri valvab üks maailma paremaid väravavahte, sakslane Marc-Andre ter Stegen, pole Kataloonia suurklubi teinud liigas veel ühtki nullimängu. Üheksa sisse lastud väravat viie mänguga on Hispaania meistrivõistluste kõige kehvem näit, mida Barcelona jagab Real Betisi ja Espanyoliga.