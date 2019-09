DRAAMA! Hüljatud New Balance kavatseb uue sponsori leidnud Liverpooli kohtusse kaevata 

Praegune leping toob valitsevale Meistrite Liiga võitjale ühe aastaga sisse üle veidi 51 miljoni euro. Kuid klubi ambitsioone see ei rahuldavat. Teatavasti on Liverpool jõudmas kokkuleppele Nike’ga, mis tähendaks neile rohkem kui kaks korda suuremaid summasid.

Järgmiseks hooajaks soovitakse teenida umbes sama palju, kui Barcelona ja Real Madrid, kes kasseerivad aastaga sisse vastavalt 111 ja 121 miljonit eurot, kirjutab Briti ajaleht The Independent.

Sellises suurusjärgus tehing viiks Premier League’i liidri koduses liigas tabeli tippu ka sponsorlepingute summades. Hetkel tasub Adidas Manchester Unitedile hooaja eest 85 ning Puma Manchester Cityle pea 74 miljonit eurot.

Sedalaadi sündmuste käik on vastumeelt aga Liverpooli praegusele mänguvormide varustajale New Balance’ile. The Athleticu sõnul on spordiriiete bränd asja juba kohtusse viinud. Kuna nad olid valmis tegema sama suurt pakkumist kui Nike, oli neil seega õigus säilitada kehtiv leping.

“Oleme teinud pakkumise, mis on võrdne Nike’i omaga, ning see kokkuleppe põhjal peaks see meile andma õiguse jätkata. Lepingu uuendamise käigus on Liverpool seadnud kahtluse alla selle, mis asjaolu puudutab. Pöördusime kohtusse, et olukorras selgusele jõuda,” vahendas The Athletic New Balance’i esindajate sõnu.