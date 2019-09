KADEDUS? Ronaldo ja Portugal vihjasid sotsiaalmeedias, mida nad arvavad Messi parimaks valimisest

“Järjepidevus ja -kindlus on kaks omadust, mis eristavad professionaali amatöörist. Kõik suured saavutused said kord alguse millestki väikesest. Pole võimalik teha kõike, kuid tee kõik, mis sinu võimuses, et oma unistused täita. Ja pea meeles, et päike tõuseb iga päev uuesti,” lisas portugallane pildi juurde, jagades oma mõtteviisi.