Kalju jäi 57. minutiks 0:2 taha, kuid suutis lõpuks võita ja säilitas pronksilootused 

Võiduga tõusis Kalju 61 punkti peale, kolmandal positsiooni hoidev Paide jääb nelja silma kaugusele. Nõmme klubil on võimalus vahet veel vähendada, kuna neil on üks mäng varuks.

Kalev on 20 punktiga kaheksandal kohal, koha võrra allpool paiknev Kuressaarel on koos sama palju silmi. Tabeli viimane on 16 punktiga Maardu Linnameeskond.