JÄLLE PETTUS! Rio olümpiavõitja põrus dopinguproovis ega pääse Doha MMile 

Kergejõustiku aususe eest hoolitsev Athletics Integrity Unit kinnitas, et Nazarovi 2011. aasta MMil antud proovist leiti anaboolse steroidi turinabool jälgi.

Nazarov, kelle isiklik tippmark on 80.71, on lõpliku otsuse langemiseni ajutise võistluskeelu all.