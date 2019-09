Jüri Vips: kui mind hooaja lõpus Red Bullist minema ei lööda, siis nähakse minus potentsiaali 

Venemaal on kahe võidusõidu peale laual 48 punkti, mis tähendab, et meistriks pole eestlasel enam võimalik tulla. See šanss nurjus eelmisel etapil Monzas, kus ta ei teeninud ühtki punkti (katkestamine ja 11. koht).

Vips andis hiljuti intervjuu Motorsport.com-ile, kes uuris muuhulgas ka eestlase F1-võimaluste kohta. "Akadeemiad on loodud selleks, et kasvatada piloote F1-sarja jaoks. Arvan, et kui mind selle hooaja lõpus minema ei lööda, siis see tähendab, et minus nähakse potentsiaali. Kõik sõltub Helmutist. Tema hindab, millal piloot on hüppeks valmis. Usaldan teda. Ükskõik, mida ta otsustab, see on õige," vastas Vips.