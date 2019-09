TÄHELEPANU, KORVPALLISÕBRAD! Eestisse jõuab enneolematult põhjalik NBA kajastus 

Ulatuslik kajastus hõlmab ka kuni seitset tavahooaja kohtumist nädalas, NBA play-off mänge, jõulupühade mänge ja tähtede mängu TVPlay Sports kanalitel. Lisaks on võimalik kuni seitset otseülekannet näha NBA TV-s ehk korvpalliliiga 24/7 kanalil, mida AMB pakub tasulistel platvormidel – TVPlay Home ja TVPlay Premiumi vahendusel. Vähemalt ühte mängu nädalas kantakse üle TV6-s. Lisaks pakub All Media Baltics oma digitaal- ja mobiilplatvormidel igapäevaseid tipphetki.

Jan Wykrytowicz, All Media Baltics tasulise teleteenuse tegevjuht pressiteate vahendusel: „NBA on kõige populaarsem ja kõige prestiižsem korvpalliliiga maailmas, meelitades enda ridadesse parimaid mängijaid kogu maailmast, sealhulgas Lätist ja Leedust. Meil on hea meel selle eksklusiivse koostöö üle NBAga ja ootame huviga, et saaks Baltikumi fännidele pakkuda ainulaadset vaatamiskogemust kõikidel platvormidel. 22. oktoobrist alates saavad korvpallifännid nautida kõige põhjalikumat NBA kajastust.“