Valitsus annab Team Estoniale täiendavalt kaks miljonit eurot 

Team Estonia eesmärk on toetada medalite võitmist olümpiamängudelt, tõsta tippspordi kaudu Eesti tuntust ning tagada, et Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult esindatud.

Team Estonia loob tippspordi süsteemi juurde kõrgetasemelise ja kestliku spordi- ja tugiteenuste süsteemi, millega vähendatakse sportimisega kaasnevaid riske ning parandab sportlaste, treenerite ja tugiteenuste pakkujate koostööd. Team Estonia põhimõte on, et mida kõrgema tasemega on sportlane, seda individuaalsemalt talle lähenetakse ning omakorda seda suurem on vajaduspõhine rahastamine. Team Estonia projekti koordineerib Eesti Olümpiakomitee.

2020. aasta riigieelarve eelnõu antakse Riigikogule üle täna, 25. septembril. Riigikogu võtab uue aasta riigieelarve seadusena vastu detsembris. Loe kultuurieelarvest lähemalt kultuuriministeeriumi kodulehelt.