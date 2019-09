IAAFi senine president valiti tagasi ka teiseks ametiajaks 

Kahekordne olümpiavõitja on olnud IAAFi president alates 2015. aastast. Dohas toimunud kongressil valiti asepresidentideks Ximena Restrepo, Sergei Bubka, Geoffrey Gardner ja Nawaf Bin Mohammed Al Saud.

Presidenditoolil jätkaval Coe’l oli Restrepo ametisse nimetamise üle hea meel. “Ximena on endine jooksja, kes aitab tohutult sporti edasi viia. Olen väga õnnelik, et saime valida esimest korda naisasepresidendi, kellega ühineb seitse naisterahvast IAAFi nõukogus. Tegu on ajaloolise hetkega."