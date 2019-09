Andres Sõber | Neid välismaa kaerasid ma küll Eesti koondise etteotsa ei taha 

Rakvere Tarva mänge olen ka natuke jälginud. Iseenesest on mängijad neil olemas, tublid mehed. Aga eks seal on omad värgid: vanameister [Kristo] Saage käib tööl, samamoodi [Janis] Vahter… Oleneb algusest, kuidas nad käima saavad. Ma ei usu, et nad tänavu üles turnivad, võivad täitsa alla ka lennata. Eesmärk võiks olla keskel püsimine.

Tarvas on minu jaoks endiselt Tarvas. Vanad mängumehed, kes minuga kümme aastat tagasi tulid hõbemedalile – Vahter, [Rain] Veideman ja Saage – on tagasi. Igal juhul hoian neile pöialt. Salamisi loodan, et nad tuleksid medalile.

Veidemani liitumine on kahe otsaga asi. Eks ta on natuke pettunud, et kohe kuhugi välismaale ei saanud. Ta on ajudega vend, aga samas süttib ka üsna kiiresti. Loodame, et tal jätkub kõrget motivatsiooni ka siis, kui mõni asi hakkab alt vedama.

Kokkuvõttes on Cramo sel aastal haavatavam. Mullu olid neil kõrgel tasemel leegionärid. Kui selliseid vendi pole, siis mängitakse sisuliselt Eesti kuttidega teiste omade poiste vastu. Seal enam ei tea, kes peale jääb. Kui välismaalastega ei õnnestu, siis võib neil hakata lund tuppa lendama ka koduses sarjas. Heal päeval võivad nad Tartule, TalTechile, miks mitte ka Kalevile või Raplale alla jääda.

***

Eks ma tunnen ja tean neid korvpalliliidu inimesi. Veel mõni aasta tagasi oli aeg, kus mul oli raskusi koondise abitreeneriks saamisegagi. Juhatuses olid pooled minu vastu, ülejäänud poolt. Toona olid nii [Heino] Enden kui ka [Jaak] Salumets vastu.

Aga väike lootus ikkagi oli, et mind koondise peatreeneriks valitakse. Sellepärast tahtsin Salumetsaga ka kokku saada. Ta jõudis mind ennetada ja ütles: „Kuule, Jorr, sina kaheksa hulka valitud pole.“ Ja põhjendas, et „eks me oleme juba vanad mehed“. Enne seda olime just arutanud, et Gregg Popovich (70) on kuradi sünge vend.