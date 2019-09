MÕÕT TÄIS?! Tottenhami möödunud hooajal Meistrite Liiga finaali viinud treener on klubist lahkumise äärel 

Tiitlipõud valitses Tottenhamis juba varem, viimati saadi esikohavääriline auhind 11 aastat tagasi, kui alistati liigakarika finaalis Chelsea 2:1. Pochettino viis küll meeskonna oma debüüthooajal sama sarja finaali, kuid nagu ka sel aastal Meistrite Liigas, ei suudetud tolgi korral otsustavast matšist võitjana väljuda.

Jamie O’Hara, kes mängis Tottenhamis aastatel 2011-2015, usub, et on hädavajalik, et endine koduklubi lõpuks karika võidaks. “Kõik teame, et meil on tiitlit vaja. Rääkisin meeskonna fännidega ning kõik nad ütlesid, et tahavad karikat.”

Ta lisas, et eile õhtul penaltiseeria järel liigakarika sarjast välja luhtus oivaline võimalus tiitel võita. “See on üks neist võistlustest, kus on võimalik suhteliselt varakult otsustavate mängudeni jõuda. Ning olles seal, on võimalus see sari ära võita,” lausus O’Hara talkSPORTile.

Samas ei leia ta, et kehvadel tulemustel lasub Pochettinol kuigi palju süüd. “Tuleb vaadata otsa mängijatele. Treener saab võtta ainult väikese osa vastutusest, sest kui palliplatsil kõlab vile, on eelkõige mängijad need, kes matši tulemuse määravad. Pochettino valmistab nad ette, koostab suurepäraseid treeningplaane, eeldades, et meeskond suudab võita vastaseid nagu Colchester United (kellele Tottenham eile õhtul kaotas).”

“Tolles mängus oli algkoosseisus mitu tugevat mängijat, nagu näiteks Dele Alli, oli korralik tiim. Kaotasime just võimaluse võita trofee. Olukord on jõudnud nii kaugele, et Pochettino intervjuusid vaadates paistab, et ta on otsustanud: mulle aitab!” lisas O’Hara.