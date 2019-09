Ott Tänak liigub isikliku rekordi suunas, MM-sarja tippmark jääb väga kaugele 

Kokku on tänavu MM-sarjas vähemalt ühe katse võitnud 12 meest, tosinapealise nimekirja lõpus on Jari Huttunen, kes alistas Rootsis Torsby katsel R5-autoga WRC-mehed. Ülejäänud katsed on võitnud WRC-sõitjad.

Kuna selle hooaja lõpuni on kolm rallit, võib julgelt väita, et Tänak on liikumas isikliku rekordi suunas. Tõsi, MM-sarja tippmargini on eestlasel minna väga pikk maa, seda hoiab 131ga enda käes Sebastien Loeb. Aastal 2003 võidutses selles arvestuses 51ga Markko Märtin.