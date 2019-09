WRC hinnang Tänaku peakonkurendi tiitlilootustele: “Pole paha!” 

Õhtuleht tõlkis WRC kodulehel oleva loo:

Kolm etappi enne lõppu on 210 punktiga hooaja liider Ott Tänak. Ogier jääb temast maha 17 ja Thierry Neuville 30 silmaga. Milline on WRC silmis prantslase võimalus tulla seitsmendat korda järjest maailmameistriks?

Kui ühe sõnaga kokku võtta, siis hea. Paremini kõlab see vast, kui öelda: pole paha!

Kui meenutada eelmist aastat, siis oli Ogier kolm etappi enne lõppu liidrist maas 24 punktiga ning asus kolmandal kohal. Lõpuks tuli Citroeni piloot meistriks, 18 silma jäi veel varukski.

Kui niimoodi vaadata, siis jah, prantslane on hetkeseisuga favoriit. Lisaks räägib tema kasuks suur kogemustepagas: on ta ju viimase kolme etapi radadel võidu kihutanud tervelt 30 korda. Võrdluseks: Tänak on 11 ja Neuville 9 võrra vähem neil teedel masinat proovinud.

Lisaks on Ogier ainuke, kes võitnud nii Walesis, Kataloonias kui ka Austraalias, kus hooaeg lõpetatakse.

Paraku on aga teada, et ajalugu ei ole alati määratud ennast kordama. Sel aastal on Toyota roolis olev Tänak olnud parim just neil radadel, kus veel sõita jääb.