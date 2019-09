Michael Schumacheri mänedžer selgitas, miks katab vormelilegendi tervist saladuseloor 

Vormeliajaloo edukaim piloot pole pärast 2013. aasta lõpus juhtunud õnnetust avalikkuse ette ilmunud. Samuti on tema vigastuse tõsidust kommenteerides jäädud napisõnaliseks. Nüüd aga andis Schumacheri pikaajaline mänedžer Sabine Kehn teada, et tegu on isikliku murega ning see polegi mõeldud teistele avaldamiseks.