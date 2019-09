VÕIMAS! Klavan aitas Cagliari mulluse hõbedameeskonna vastu võiduni 

Võimas võit, mis oli kolmandaks järjestikuseks, tõstab Cagliari liigatabelis üheksa punktiga viiendaks, kohe nende ees on täna alistatud vastane, kel õnnestunud sama palju silmi koguda. Liider on täisedu 15 punktiga jätkav Milano Inter, Juventus on teisel kohal, olles kogunud 13 silma.