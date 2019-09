BLOGI DOHAST | Eesti koondis valmistub võitluseks kõrbekuumusega 

Seni on taasiseseisvunud Eesti koondis osalenud 13 MMil ja võitnud kaheksa medalit, millest kaks on kullast, neli hõbedast ja kaks pronksist. Maailmameistriks on kroonitud odaviskaja Andrus Värnik (2005) ja kettaheitja Gerd Kanter (2007).