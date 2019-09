Hyundai ralliboss Adamo ei tea praegu, keda eelistada: teen otsuse oktoobri lõpus 

Tiimide tiitli võitmiseks on Hyundai ralliboss Andrea Adamo kaardipakki ohtralt seganud ning kasutanud paljude sõitjate abi. Masinat on MM-sarjas roolinud nii Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Sebastien Loeb, Dani Sordo kui ka Breen.

Praegu pole täiesti selge, kes esindavad Hyundaid novembrikuisel hooaja viimasel etapil Austraalias. Tõsi, kindel on fakt, et MM-tiitli heitluses 30 punktiga Ott Tänakule kaotav Neuville on maakera kuklapoolel stardis, samuti Mikkelsen.

Adamo selgitas Motorsport Newsiga rääkides, et paneb Austraalias osalejad paika pärast oktoobri lõpus sõidetavat aasta eelviimast etappi Kataloonias. Vaba on üks koht, mille nimel võitlevad Sordo ja Breen.

"Tee puhastamine mängib Austraalias suurt rolli," viitas Adamo, et hooaja viimasel rallil on kõige parem alustada tagantpoolt. "Vaatame pärast Katalooniat, mis positsiooni Dani hoiab. Sa võid olla maailma kiireim sõitja, aga kui pead teistele rada ette tegema, pole sul võimalustki."

Breen oleks Austraalias WRC-meestest igal juhul üks viimastest startijatest. Praegu on tema kaukas Soomest hangitud kuus punkti. Kindlasti läheb iirlasest hiljem rajale Hayden Paddon, kelle käsutuses on Austraalias M-Spordi Ford Fiesta WRC. Uusmeremaalane pole tänavu MM-sarjas võistelnud.

"Teeksin kõike, et Austraalias sõita," ütles Breen. "Samas oleneb see sellest, millised on tolleks ralliks Hyundai jaoks parimad kaardid. Andrea mängib fantastiliselt ja pingutab palju, et tiitel võita."