Kalev/Cramo leidis korvi alla uue pusletüki 

28aastane ja 211 cm pikkune mängumees on oma senise profikarjääri jooksul näinud igasuguseid korvpallisüsteeme, kui 10 aasta jooksul saab see paberite järgi olema talle vähemalt 20. klubivahetus, teatab Kalev oma kodulehel .

Kalev/Cramo senised kaks välismaist korvialust täiendust Zach Smith ja Dwight Coleby on kimpus vigastustega. Neist esimene murdis kontrollmängus Kaunase Žalgirise vastu käeluu ning on kipsis. Coleby on hädas põlveprobleemiga, kuid kergeid visketreeninguid on saanud ta teha.