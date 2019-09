Dani Sordo suutis lõpuks Hyundai ja Toyota vahel otsustada 

"Olen Hyundaiga väga lähedane. Tunnen ennast siin hästi, mind austatakse ning minuga ka arvestatakse," vahendab Autosport hispaanlase sõnu. "Olen rahul ka tiimipealik Andrea Adamoga. Ta on väga otsekohene – võin talle vajadusel öelda värdjas, ent pärast seda võime ikkagi koos kohvile minna."

"Tommi oleks võinud minuga rääkida. Ta on tore inimene ja mul pole temaga probleeme, kuid me pole kordagi järgmist hooaega temaga arutanud. Adamo seevastu tuli mu juurde ja sõnas, et tahab mind!" sõnas Sordo, kes viimati kihutas teist värvi autoga 2013. aastal, kui istus Citroeni roolis.