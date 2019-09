TOHOH! Parimaks jalgpalluriks valitud Messi pälvis auhinna pettusega!? 

Nimelt valitakse FIFA parim suurel üldhääletusel, kus igal riigil on kolm häält, mis kuuluvad vastavalt koondise peatreenerile, kaptenile ning valitud ajakirjanikule. Eestis poolt said hääletada vastavalt Karel Voolaid, Ragnar Klavan ja Aet Süvari.

Galale järgneval hommikul tehti hääletustulemused avalikuks. Näiteks Süvari pani esikohale van Dijki, Voolaid ja Klavan eelistasid aga Messit. Ametliku protokolli põhjal talitas samamoodi ka Nicaragua koondise kapten Juan Barrea, kes väidab aga nüüd, et tema parima valimisel ei hääletanudki.

"Ma pole mingit häält FIFA The Best auhinna tarbeks andnud ning igasugune teistpidine informatsioon on väär," säutsus Barrea. Ning ta pole üksi.