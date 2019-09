Kergejõustik Doha MMi eelvaade: kas Eesti koondis valmistab tordi, millele Kirt asetab kirsi? Deivil Tserp, Tallinn-Doha , täna, 21:25 Jaga: M

Magnus Kirt läheb Doha MMile maailma hooaja edetabeli juhina. Foto: Stanislav Moshkov

Asjatundjad eeldavad, et reedel Dohas algav kergejõustiku-MM serveerib spordigurmaanile rohkem üllatusi kui mitmed eelmised tiitlivõistlused. Küsite, miks? Vastus on lihtne: Katari pealinnas jagatakse medaleid äärmuslikes tingimustes – elavhõbedasammas tõuseb 40 plusskraadini ja õhuniiskus on ebameeldivalt kõrge – ning tavapärasest peaaegu kaks kuud hiljem. Tippvormi timmimine sundis sportlasi ja nende treenereid nuputama, kuidas tegutseda, et õigel ajal särada.