JUHUU! Eesti purjelaudur jättis MMil konkurendid selja taha 

Kuldgrupis purjetav Ingrid Puusta tõusis selle sõiduvõiduga kvalifikatsiooni lõppseisuga võrreldes kaheksa koha võrra ning on praegu kokkuvõttes 25. positsioonil.



"Sõidud pidid algama kell 14, kuid tavapärane tugev lõunatuul täna ei saabunud, mis tähendas, et saime vee peale alles kell 16. Tuul oli väga nõrk ning saime kirja ainult ühe sõidu, mille ma võitsin. Mul oli plaan minna vasakusse nurka, kuid alustada paadi juurest ehk kõrgemalt, millega saavutasin kontrolli kogu grupi üle. Suutsin oma edumaad hoida ja isegi suurendada finišini välja. Olen väga uhke, et suutsin maailmameistrivõistlustel kuldgrupis võtta sõiduvõidu," rõõmustas Puusta eduka päeva üle.