Vigastusega kimpus Mart Seim jäi MMil paremate päevade tulemustest kaugele 

B-grupis võistelnud Seimi algraskus rebimisel oli 175 kg, mille ta sai üles kolmandal ehk viimasel katsel. Mehe nimel olev Eesti rekord on 192 kg, mis pärineb mullusest.

Tõukamises oli Seimi kang mõistagi raskem. Algraskuse 225 kg sai ta suurte probleemideta üles, kuid katsel tõugata 230 kg ei suutnud ta kangi rinnalegi saada. Kuna Seim loobus ilmselt tervisele mõeldes kolmandast katsest, jäi tema kogusummaks 400 kg. Tema tippmark on 444 kg. B-grupis oli eestlane kaheksas.

Seimil tuli Pattayas võistelda, kuna järgmise aasta Tokyo olümpiamängudele jõudmiseks on vaja korralik tulemus kirja saada vähemalt neljal võistlusel. Vigastuse tõttu pole ta eriti konkurentidega mõõtu võtnud, all on vaid eelmise aasta MM.