DOHA BLOGI | Deivil Tserp | Virisevad Norra lumehelbekesed ei tea, kui karm võib olla elu kadalipp 

Mõnes mõttes saan Norra koondisest aru. Mitu nende tippu tahavad sekkuda medalilahingusse, sestap üritatakse kõikvõimalikke tagasilööke vältida. Hämmastav, et Katari pealinnas sokutati paksu rahakotiga võistkondadele – nurisesid ka rootslased – majutuskoht, kus on spartalikud tingimused.

Samas tundub, et pealekasvav lumehelbekeste põlvkond pole üksnes Eesti teema. Tavapäraselt heaoluühiskonnas mõnulevad norralased virisevad pisikeste tõrgete puhul. Kasulik oleks oma ninaotsast kaugemale näha.

Järgnevat mõttekäiku lugedes muutub ilmselt nii mõnegi inimese nägu sama punaseks nagu kergesti ärritunud rüütel Tomatil „Cipollino seiklustes“, ometi ütlen, et nõukogude ajal karastunud seltsimehed, kelle hulka kuulun minagi, võrdlevad kõnealust „probleemi“ tormiga veeklaasis.

Mõistsin juba maast madalast, et elus ei oota ees ainult piimajõed ega pudrumäed. Kulutasin kooliteed alles teist aastat, kui ühel hommikul oma klassi minnes märkasin paralleelklassis leinaküünlaid. Koolikaaslane oli hukkunud jalakäijate ülekäigurajal... Varsti rabas mind teave, et paar aastat vanem koolivend lamab halvatult voodis – ta oli pea ees järve hüpates kivi otsa sattunud!

Kui ma kümnenda klassi lõpus ühe kuuga 11 kilo alla võtsin – 183sentimeetrise spordipoisina kaalusin 72 kilo –, tekkis lähedastel kuri kahtlus, et mind kimbutab mingisugune tõbi. Jõudsin haiglasse kaheteistkümnendal tunnil, veresuhkur oli 17,2 ja uriinis mõõdeti atsetooni tasemeks neli plussi. Lamasin paar päeva tilgutite all ja arst tunnistas hiljem, et olin mineku peal.