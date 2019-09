Maailmameistritiitlit jahtiv Ott Tänak: peame töö lõpule viima 

Kolm rallit enne hooaja lõppu edestab Toyota esinumber MM-sarja üldarvestuses Sebastien Ogier'd ja Thierry Neuville'i vastavalt 17 ning 30 punktiga. Walesis on Tänak koos Ogier'ga suurim soosik.

"Suurbritannia teed on kiired ja neil on hea voolavus. Ilmaolud teevad ralli aga keeruliseks, kuna pidamine muutub iga kurviga," rääkis eestlane Toyota pressiteenistuse vahendusel.

"Sa pead igal rallil oma autot usaldama, kuid Suurbritannia oludes aitab see eriti," lisas ta. "Vahe MM-sarja üldarvestuses on nüüd väiksem, kuid teame, et olime mullu Walesis, Kataloonias ja Austraalias kiired. Peame lihtsalt töö lõpule viima, alustades Walesist."