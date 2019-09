AMETLIK! Selgus autoralli MM-sarja järgmise hooaja muudatuste rohke kalender 

Nii nagu tänavu, on ka 2020. aastal kavas 14 etappi. Võrreldes tänavusega on nimekirjast maha kriipsutatud Korsika, Austraalia ja Kataloonia, ehkki viimane on suure tõenäosusega 2021 taas rivis. Uute tulijatena võõrustavad rallikarusselli Keenia, Jaapan ja Uus-Meremaa.