PÖIDLAD PIHKU! F1-sarjast unistav Jüri Vips tegi ajasõidus endal elu raskemaks 

19aastane roolikeeraja jäi kvalifikatsiooni võitnud vormel 3 sarja üldliidrist Robert Shwartzmanist maha 0,947 sekundiga, kuid veelgi tähtsam on fakt, et Vipsi peakonkurent poodiumi nimel oli meie noorukist samuti väledam. Marcus Armstrong kaotas Shwartzmanile 0,270 sekundiga ja oli kolmas.

F3-sarja kokkuvõttes on kõik ohjad 180 punkti kogunud venelase käes. Jehan Daruvalal on kirjas 147 silma, Vipsil 122 ja Armstrongil 119. Hooaja lõppedes esikolmikusse jäämine annaks eestlasele superlitsentsiks vajalikud punktid, mis on üks eeldus vormel 1 pääsemiseks.