ÕL DOHAS | Kupper: olen suur saunasõber, aga maratoonaritele tunnen küll kaasa 

"Olen suur saunasõber, see tuleb kasuks," lausus islandlase Vesteinn Hafsteinssoni õpilane. "Õnneks ei tulnud siia jooksma, aga maratoonaritele tunnen küll kaasa."

Reede õhtul lubati kettaheitjad kaheks tunniks soojendusstaadionile, et nad saaksid kohalike oludega tutvuda. "Räägin sel teemal treeneriga, aga ilmselt ma proovima ei lähe," nentis Kupper. "Meil on kõik trennid tehtud, püüan puhata. Homme hommikul teen kerge võimlemise."

Ehkki kvalifikatsiooninorm on 65.50, arvab Kupper, et lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb heita 62.50-63.00. "Eesmärk on jõuda esikaheksasse," märkis koos Rootsi koondise ja maailma edetabeli liidri Daniel Stahliga Roomas vormile viimase lihvi andnud Kupper.