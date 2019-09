Norra jooksudünastia liige on karjääri nimel valmis varba maha lõikama 

Ingebrigtsenite jooksudünastia vanim veli on varbaga kimpus olnud alates 2016. aastast. Pärast Rio olümpiat käis staier ka operatsioonil ning näiteks eelmise aasta Berliini EMil sai ta 5000 meetri distantsil kaela hõbemedali. Paraku pole häda täielikult kusagile kadunud, mistõttu on jooksumehe treenerist isa Gjert Ingebrigtsen nüüd kaalumas varba amputeerimist.

Nimelt jäi Henriku ettevalmistus Dohaks võrdlemisi poolikuks, kuna viimasest kaks nädalat pole ta valu tõttu saanud tossu jalga panna. "See tundub ultimaatumina, kuid üks variant on see tõesti maha lõigata, kuna varvas pole otseselt hädavajalik. Kui see on vajalik, siis nii on, ning kõiksugused kosmeetilised jutud tuleb ära unustada," sõnas papa Gjert Norra rahvusringhäälingule.