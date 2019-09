Soome vormelitäht Schumacherit ümbritsevast vaikusest: mu tunded on väga segased 

Paraku lõppes see suhtlus 2013. aasta detsembris, kui Schumacher kukkus mäesuusatades vastu kivi. Pärast seda on vormelilegend viibinud eraarstide hoole all ning keegi ei tea täpselt, milline on sakslase tegelik olukord.

Salo sõnul tuleb Schumacheri olukord vormelisõitjate seas sageli jutuks. "Mu tunded on väga segased. Kõik on väga raske. Ta on elus, kuid see teadmatus, mis tema ümber valitseb, on päris suur. Olen ta abikaasat [Corinnat] ja poega [Micki] küll mitmeid kordi näinud, kuid pole kordagi julgenud Michaeli kohta pärida," vahendab Iltalehti põhjanaabri sõnu.