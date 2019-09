Tenniselegend Roger Federer avalikustas, miks ta eelistab reisida koos ema või abikaasaga 

"Ma pole kokkamises väga hea, mistõttu olen väga õnnelik, kui mu abikaasa või ema reisib minuga kaasa," sõnas 38aastane tenniselegend Tennisworldile. "Nad teevad ise meelsasti süüa, sest teavad, et ma ei ole selles osav."

Federeri sõnul on naispere köögis tõepoolest osav, kuid harva esineb ka vastupidiseid näiteid. "US Openil tegid nad hommikusöögiks putru, kuid kõrvetasid selle põhja. Mu naisele see väga palju nalja ei pakkunud, kuna ta ei saanud pärast panni puhtaks," meenutas šveitslane, kes enne võistlust täidab enda kõhtu tavaliselt salati või pastaga.