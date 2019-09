Saksamaa tippklubi loobus tantsutüdrukutest: see ei sobi meie põhimõtetega 

"ALBA tantsijad on viimase 25 aasta jooksul olnud suurepärased. Olete mitmel korral pälvinud Euroopa parimate tantsutüdrukute auhinna ning kõik tantsijad on näinud ränka vaeva, et iganädalaselt meeskonna ja fännide ees esineda. Soovin kogu klubi nimel teist selle pühendumise eest tänada," sõnas Alba turundusjuht Marco Baldi klubi kodulehel.

"Oleme aga jõudnud järeldusele, et noorte naisterahvaste kasutamine spordivõistluste vaheaegadel ei sobi meie klubi põhimõtetega. Mõistame, et paljud fännid hakkavad teid igatsema."

"Kodumängudel on siiani valitsenud atmosfäär, kus mehed mängivad korvpalli ning naised tantsivad vaheajal teiste meeleheaks," jätkas Baldi. "Reaalsus siin klubis on aga teine. Meie noorteprogramm on väga laiaulatuslik ning soovime, et nii poisid kui ka tüdrukud tahaksid korvpalli mängida.