Liiga palav? Pole probleemi – teeme õhu külmaks! 

Samal ajal on Katar üks eriskummaline riik, kus raha ei loeta. Seega leiti ilmamurele lahendus: kergejõustiklasi võõrustavale Khalifa staadionile paigaldati õhujahtussüsteem. Ametlikel andmetel peaks ka areeni keskel olevad sportlased tundma, et õhutemperatuur on pidevalt 26 kraadi. Süsteemi võimekus olevat aga selline, et korraldajad võivad staadionikatla keerata ka 17 kraadi peale.

Kõige selle taga on Sudaanist pärit insener Saud Abdul Ghani. Tema karjääri üks peamisi meistriteaoseid on praegu Al Janoubi staadion, mis on algusest peale ehitatud mõttega, et seal saab ilma muuta. Khalifa staadion on aga tundavalt vanem ning sinna on õhujahutus hiljem juurde ehitatud.

Al Janoubi staadion. Foto: AFP/Scanpix

Kohalikud kutsuvad Saud Abdoul Ghani doktor Cooliks ( inglise keeles doktor Külm/doktor Lahe - toim). Ta kirjeldab oma tööd üsna värvikalt: „Kui vaatad jalge all asuvat hajutit, siis näed huvitavaid nurki. See on disainitud nõnda, et õhk igakseks, mitte ei lööks sind. Õhk peaks sind hellalt embama ja alla neelama.“

Al Janoubi staadion. Foto: AFP/Scanpix

2022. aastal peetav jalgpalli MM toimub novembris ja detsembris, kui õhutemperatuur on mõnusalt soe. Samas olid korraldajad valmis võistlust ka südasuvel pidama ning sel juhul lubati külmutama hakata ka peamisi tänavaid ja fännide kogunemispunkte. Järjekordne näide sellest, milliseks muutub mõttemaailm riigis, kus naftavarude lõppu veel lähitulevikus ei paista.