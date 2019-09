Neuville meenutas Tšiili avariid: ma ei tunne siiani täielikult oma vasakut jalga 

Kõndisin juba Euroopasse jõudes karkudel, kuid siia jõudes selgus veel, et mu hüppeliigese sidemed oli rebenenud. Ma ei tunneta oma vasaku jala väliskülge siiani kõige paremini, kuid arsti julgustasid mind, et see peaks aastaga taastuma. Nagu ka hüppeliigese liikuvus. Suures plaanis öeldi mulle, et paranemine võtab aega kuus kuni kaheksa nädalat ning paistetus kaob kuu ajaga.

See oli minu ainus prioriteet sel ajal. Ma ei kahelnud kordagi, et äkki ma ei suuda enam rooli istuda.

Leian, et me ei saa WRC-d vormel 1-ga võrrelda, sest nad on oma ülesehituselt niivõrd erinevad. Ringrajal on rajatöölised sulle väga lähedal ning jõuavad sündmuspaika kümne sekundiga. WRC-s sõltume väga pealtvaatajatest. Aga FIA ja WRC on näinud palju vaeva selle nimel, et sõitjate ja autode turvalisust parandada.