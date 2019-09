WRC Kaval rebane Ogier teab, mida tuleb Walesis MM-tiitli konkurentsis püsimiseks teha Ohtuleht.ee , täna, 21:05 Jaga: M

Türgis õnnestus Sebastien Ogier'il tõusta poodiumi kõrgeimale astmele. Foto: Imago Sport/Scanpix

Autoralli MM-sari on vaikselt lähenemas oma lõppakordile. Kolm etappi enne hooaja lõppu juhib üldarvestust Ott Tänak, kellel on koos 210 punkti. Eestlase lähimad jälitajad on Sebastien Ogier (193) ja Thierry Neuville (180).