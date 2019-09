DOHA BLOGI | Deivil Tserp | Elu põrgukuumas Kataris paneb isegi kohalikud inimesed sajatama 

Teadsin, et Dohas on sel ajal 40 kraadi sooja ja õhuniiskus tõuseb 90 protsendi kanti. Kuid mulle kuumus meeldib! Meenub 1997. aasta Ateena MM, kus normaalsed inimesed keskpäeval peitu pugesid, sest elavhõbedasammas kerkis 42 soojakraadini. Ent siis ei olnud tavapärast turistide tungi akropoli ja otsustasime legendaarse fotograafi Lembit Peegliga kultuurijanu kustutada. Kui praeguseks manalateele läinud endine kolleeg Jaan Jürine sellest ringkäigust kuulis, teatas ta kõva häälega: Tserp tuleb kõrbesse elama saata!

Dohasse sõitsin Tallinnast Istanbuli kaudu. Teisel lennureisil istus mu kõrval Palestiinas sündinud, aga Kataris elav noormees, kes tutvustas sihtpunkti võlusid. Ta rääkis, et kohalikud elanikud on väga sõbralikud.

Mõtlesin endamisi: siristab nagu Eesti poliitik, kelle jutust poolt uskudes oled poolega ikka petta saanud. Ometi kogesin kohe pärast kohalejõudmist toredat vastuvõttu. Öösel kell üks, kui seljataha on jäänud 13-tunnine reis, pole erilist tahtmist pikalt lennujaamas passida.

Uurisin turvatöötajalt, kas taksos saab pangakaardiga maksta ja kui kaugel on mu hotell. Selgus, et sõidu eest tuleb tasuda sularahaga. Sestap juhatas turvamees mu pangaautomaadi juurde. Ta soovitas võtta 50 Katari riaali. Uskumatu, taksoarvet prognoosides eksis ta vaid ühe riaaliga.

Hotelli fuajees sain toakaardi kätte paari minutiga. Tundsin, et mind oli siia oodatud. Hommikul sööma minnes vajus suu imestusest lahti, sest toiduvalik on nii rikkalik. Isuäratavaid roogasid vaadates kahetsesin, et ma ei ole piison, kes suudab ämbrite viisi toitu hävitada. Ka pärast kiiret maosuurendusoperatsiooni ei oleks lootust kõiki neid hõrgutisi pintslisse panna.