VAHVA VIDEO | Ott Tänak maalis koos perega ülla eesmärgi nimel pildi 

Ott ja Janika Tänak. Foto: Robin Roots

Praegu maailma parim rallisõitja Ott Tänak lööb meeleldi kaasa heategevuses. Viimati võttis ta osa projektist Maalides Head , mille mõte on tiivustada tuntud Eesti inimesi maalima pilte, et panna need oksjonile.