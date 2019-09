VÕIMAS STATISTIKA: Ott Tänak teeb ühes arvestuses konkurentidele silmad vägevalt ette 

Saaremaalt pärit roolikeeraja hoiab kolm etappi enne hooaja lõppu MM-sarja liidrikohta, edestades Sebastien Ogier'd ja Thierry Neuville vastavalt 17 ja 30 punktiga. Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse Walesis.

MM-sarja kodulehekülg meenutab, et Tänak on tänavu olnud fantastilises hoos – Toyota esinumber on 11 kavas olnud rallist võitnud tervelt viis ning juhtinud 97 kiiruskatse jagu. Seda on rohkem, kui Ogier'l, Neuville'il, Jari-Matti Latvalal, Dani Sordol, Elfyn Evansil ja Kris Meeke'il kamba peale kokku. "Vot see on ülevõim," seisab lehel kirjas.

"Nüüd peavad Tänak ja Toyota olukorda kontrollima. Ogier ja Neuville on seekord tagaajajad, nemad peavad kõigega riskima," lisavad nad.

Mõne ilmaennustuse kohaselt on järgmisel nädalal olud Walesis märjad, tänu millele on Tänakul eelis – maarjamaalane läheb esimesel täispikal võistluspäeval rajale esimesena. "Nii on võimalik kaitse üles ehitada."