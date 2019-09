ÕL DOHAS | Rasmus Mägi: mul pole ammu nii head tunnet olnud! 

Nagu eilse eeljooksu järel, rõhutas Mägi tänagi, et vormi timmimine Türgi laagris õnnestus hiilgavalt. "Ütlen veel kord, et mul pole ammu nii head tunnet olnud," arutles oma isa Taivo juhendamisel harjutav sportlane. "Tähtis oli iga sajandiku eest võidelda. Tunda annab see, et hooaja esimesest poolest pole all väga head jooksu, seetõttu puudub enesekindlus. Nüüd on 48 sekundi lõpu jooks kirjas ja see muudab mu enesekindlamaks."